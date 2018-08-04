Стали известны показания бывшего начальника караула 3 роты конвойного батальона Пенитенциарной службы Джейхуна Самедова предварительному следствию по уголовному делу о побеге заключенных в Баку.

Как сообщает Report, в своих показаниях Д.Самедов отметил, что в день побега заключенных в вагоне было 67 человек, среди которых были также Этибар Мамедов по кличке «Годжа», Али Агами, Магомед Гейдаров, Афсар Ибрагимов, Таир Керимов: «Все эти лица обвинялись в совершении одного и того же преступления, поэтому согласно особому поручению руководства, каждый из них содержался в отдельных камерах. Каждый раз между вышеуказанными лицами возникал конфликт, суть которого сводилась к тому, что остальные видели всю вину в Этибаре Мамедове. Они хотели чтобы Э.Мамедов признал вину, облегчив тем самым им наказание. В тот же день когда мы возвращались обратно Таир Керимов и Афсар Ибрагимов содержались в отделе полиции в Астаре. Этибара Мамедова в полиции не приняли, сказав что согласовывают с руководством. И я согласно поручению командира батальона Бахруза Абдуллаева вернулся обратно с Этибаром Мамедовым».

Он отметил, что в тот день по возвращению в поезде между заключенными возник конфликт: «Для того чтобы успокоить Этибара Мамедова и поговорить с ним я привел его из камеры к себе в комнату. Поскольку Этибар и сам считал, что в камере ему угрожает опасность. Затем я направил Э.Мамедова обратно в камеру, конфликт продолжился. Этибар пригрозил, что порежет вены если я не верну его обратно в комнату. Тогда я попросил проводника Исмаила Гусйнова освободить комнату для Э.Мамедова. Я повел в эту комнату Этибара без наручников, после чего привел туда же Али Агами. Дверь комнаты была открыта. В качестве надзирателей я приставил к ним младшего прапорщика Эльвина Намазова, младшего прапорщика Техрана Мусаева и старшего сержанта Турала Полатханова.

Д.Самедов в своих показаниях отметил, что узнал о бегстве заключенных около 05:10 часов утра: «Турал Полатханов сообщил мне о побеге двух заключенных. Я пришел в комнату и увидел, что железная решетка комнаты лежит на кровати. Я пересчитал заключенных, Али Агами и Этибара не было на месте. Мы осмотрели весь поезд. После этого я проинформировал Бахруза Абдуллаева».

Д.Самедов признал, что при перевозке заключенных нарушил правила и инструкции. Он также отметил, что не сообщал руководству о конфликте заключенных.

Начальник караула поздно сообщил руководству о побеге заключенных: «Я спал. Заключенные сбежали в Биладжары однако старший сержант сказал мне об этом только на станции «28 мая». Я не знал каким образом и при каких условиях они сбежали и никогда не получал от них ничего материально ценного. Но я не проводил полного осмотра обоих заключенных».

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