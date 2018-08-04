По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжается деятельность в сфере повышения боеготовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

4 августа министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии новой воинской части ВВС в прифронтовой зоне и ознакомился с условиями, созданными здесь для личного состава.Руководство министерства обороны также осмотрело здание штаба, солдатскую казарму, медпункт, столовую, комнаты для проведения занятий, кухню, продовольственные и вещевые склады, прачечную, строевой плац, контрольно-пропускной пункт, а также другие служебные и административные помещения.Министр обороны довел до личного состава задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в сфере армейского строительства и дал командованию конкретные указания в связи с повышением уровня боевой подготовки.Затем руководство министерства обороны пообедало вместе с военнослужащими.

Minval.az