Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате падения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщает АзерТадж.

«Уважаемый Владимир Владимирович. Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае», — говорится в послании И.Алиева.

От имени народа Азербайджана и от себя лично президент И.Алиев выразил искренние соболезнования президенту России, а также родным и близким погибших.

Minval.az