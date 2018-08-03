Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обнародовала данные о лицах, пропавших без вести, взятых в плен и заложники в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также о лицах, освобождённых из армянского плена, говорится в сообщении комиссии.

В настоящее время в госкомиссии зарегистрировано 3875 без вести пропавших лиц, из них 3610 — лица мужского пола, 265 — лица женского пола.

Среди без вести пропавших лиц 3168 — это военные, 707 человек — гражданские лица (67 детей, 265 женщин, 324 пожилых человека).

О 871 человеке есть информация о пленении, из которых 773 человека — лица мужского пола, 98 — лица женского пола. 604 человека из этих лиц — военные, 267 — гражданские лица (29 детей, 98 женщин, 112 пожилых людей).

Из армянского плена освобождено 1476 человек, из которых 1113 — мужчины, 363 — женщины. 362 освобожденных из армянского плена — это военные, 1114 — гражданские лица (223 ребенка, 363 женщины, 224 пожилых человека).

Minval.az