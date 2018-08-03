Интересный случай произошел на юношеском чемпионате Европы по борьбе в Риме, где борец сборной Азербайджана Ульви Ганизаде выиграл золотую медаль.

Как передает азербайджанский интернет-портал aze.az, в четвертьфинале ему противостоял армянин Малхас Амоян, который впоследствии завоевал бронзовую медаль.

Схватка была очень напряженной, азербайджанский спортсмен вел со счетом 7:1 после двух эффектных приемов, армянин попробовал переломить ход поединка, судьи даже присудили ему 2 балла, но после апелляции азербайджанской команды отменили свое решение, посчитав, что прием не был завершен до конца.

За 10 секунд до конца встречи, завершившейся со счетом (7:1), Малхас Амоян понял, что не справится с азербайджанцем, и сдался, без сил усевшись на корточки на ковре.

Схватку можно посмотреть по ссылке.

Minval.az