Житель города Худат Намик Насруллаев передал в отделение полиции Губинского района выращенные им 13 кустов конопли.
Как сообщает Report, по факту ведется расследование.
Житель города Худат Намик Насруллаев передал в отделение полиции Губинского района выращенные им 13 кустов конопли.
Как сообщает Report, по факту ведется расследование.
Дата: 2018/08/03 22:05
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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