Госслужба автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обратилась к населению.

В обращении выражается благодарность в связи с тем, что население не допустило случаев совершения незаконных действий, которые могли привести к искусственному повышению цен при незаконных перевозках посторонними лицами.

Отмечается также, что в Бакинском международном автовокзальном комплексе проводятся все необходимые мероприятия по созданию более благоприятных условий для жителей Азербайджана.

«Просим в случае выявления каких-либо нарушений закона сообщать операторам на номера «горячих линий»: 1655 — министерства транспорта, связи и высоких технологий и (012) 406 01 58/59 — Бакинского международного автовокзального комплекса», — говорится в обращении, распространенном в пятницу.

Также говорится, что больше всего жалоб поступало в связи с искусственным повышением цен со стороны компаний-перевозчиков.

«В настоящее время Госслужбой автомобильного транспорта и Бакинским международным автовокзальным комплексом проводятся мероприятия с целью недопущения такого рода случаев при перевозке пассажиров. Также началась комплексная работа по устранению некоторых существующих на некоторых рейсах проблем», — отмечается в обращении.

Minval.az