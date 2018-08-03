В Наримановском районе совершен суицид. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Наримановского района.

Сообщается, что второго августа в 00:30 в доме номер семь по улице Мамеда Араза повесился житель Гедабейского района Мамедов Джамал Вагиф оглу, 1998 года рождения. Пока известно только то, что Мамедов проживал по указанному адресу квартирантом.

По факту прокуратура Наримановского района возбудила уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР. О причинах самоубийства 20-летнего юноши пока ничего не сообщается.

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