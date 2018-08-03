Счетная палата Азербайджана выявила ряд финансовых нарушений и недостатков в деятельности Государственной Академии физической культуры и спорта.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, палата провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Академии за 2016-2017гг. Общий объем средств, охваченных аудиторской проверкой, составил 11 млн 699,9 тыс. манатов, отмечается в сообщении Счетпалаты.

Согласно данным аудита, Академия в 2016 году план по поступлениям выполнила на 98,4%, в 2017г – на 99,6%, по расходам эти показатели составили 99,7% и 98,8% соответственно.

«В ходе проверки были выявлены определенные нарушения и недостатки: в ряде случаев выплачивались завышенные зарплаты, отпускные, командировочные, премии, отчисления на соцстрахование по гражданским договорам удерживались в меньшем объеме, чем требует законодательство, имели место необоснованные выплаты стипендий студентам», — указывает палата.

Кроме этого, выявлены некоторые нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.

«Коллегия Счетпалата рекомендовала руководству Академии в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения и недостатки, а также привлечь к ответственности винновых лиц», — подчеркивается в информации.

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