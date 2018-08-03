Приказом министра труда и социальной защиты населения Анар Рагим оглу Алиев назначен главой Аппарата данного министерства, сообщает Trend.

Анар Алиев родился в 1980 году в Баку. В 2000 году окончил бакалавриат международного юридического факультета БГУ.

Работал в первом экономическом суде, старшим консультантом правового отдела министерства экономики, а затем возглавил этот отдел.

До нынешнего назначения был советником министра труда и социальной защиты населения – врио главы Аппарата этого министерства.

Женат, имеет двух детей.

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