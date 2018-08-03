«Наблюдаемый в последнее время в Азербайджане пыльный туман, в основном возникает по антропогенным причинам, то есть носит локальный характер».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила заведующая отделом по связям с общественностью и экологическому просвещению министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Умайра Тагиева.

По ее словам, пыльный туман возникает во время строительных работ и деятельности каменных карьеров, в результате нарушения правил строительства с точки зрения экологии: «Для устранения проблемы МЭПР продолжает рейды. Если выброс отходов в окружающую среду превышает допустимые нормы, должностные лица в соответствии со статьей 233 Кодекса административных правонарушений будут оштрафованы в размере 2500-4000 манатов, юридические лица — 10,500-12,500 манатов».

У.Тагиева отметила, что в Азербайджане пыльная погода больше всего отмечается на Абшеронском полуострове:

«Во время пыльного тумана возникают благоприятные метеорологические условия для скопления выбрасываемых в атмосферу вредных веществ. Поэтому, наряду с пыльным туманом, в воздухе растет концентрация других вредных веществ, что создает дополнительные риски для организма человека, в частности, оказывает отрицательное влияние на людей, страдающих заболеваниями органов дыхания».

Minval.az