Этой осенью Бакинский зоологический парк закрывается на ремонт и реконструкцию.

Об этом 1news.az сообщил директор Бакинского зоопарка Азер Гусейнов, по словам которого, сейчас начата работа по переселению животных во временное убежище, расположенное в Гарадагском районе столицы.

«Территория зоопарка увеличивается на два гектара и достигнет почти 4 гектаров.

В результате реконструкции зоопарка животные получат большие по размеру вольеры, в которых будут условия, идентичные условиям их обитания в природе.

После ремонта и реконструкции животных вновь вернут в зоопарк», — подчеркнул А. Гусейнов.

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