На «горячую линию» министерства экологии и природных ресурсов поступила жалоба о сливе сточных вод в прибрежную полосу Каспийского моря в поселке Бузовна Хазарского района.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в связи с жалобой сотрудники Бакинского городского национального мониторингового департамента экологии, природных ресурсов и окружающей среды провели на месте мониторинг.

Согласно результатам анализов над образцами, взятыми с отрезка названной территории, куда сливаются сточные воды, загрязнители в составе воды превышают норму.

По факту в отношении ответственного за территорию начальника Управления бакинского водоканала Габиля Гулиева был составлен акт и протокол, он был оштрафован на 2500 манатов в качестве должностного лица согласно соответствующей статье Кодекса административных правонарушений.

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