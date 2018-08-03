SOCAR Energy Georgia (грузинская «дочка» азербайджанской госкомпании SOCAR) планирует к середине 2019 года сдать в эксплуатацию многофункциональный автозаправочный комплекс в Грузии.

Об этом сказал Trend глава компании Махир Мамедов.

Ранее Мамедов сказал, что компания планирует построить две новые автозаправочные станции в Грузии.

«Одна из указанных станций уже сдана в эксплуатацию, а строительство многофункционального комплекса в районе Терджола продолжается и будет закончено к середине 2019 года. Отмечу, что комплекс, который будет расположен на магистральной дороге Тбилиси-Батуми, наряду с бензо- и газозаправочными станциями будет совмещать торговый центр, объекты питания и стоянку для автомобилей», — сообщил глава компании.

Minval.az