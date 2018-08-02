Как сообщили Minval.az в посольстве США в Азербайджане, 29 июля временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Гил и директор миссии USAID в Азербайджане Джайдев Сингх встретились в Губинском районе Азербайджана с одной из первых женщин-предпринимателей Азербайджана Фатимат Агамирзаевой, руководителем ковроткацкой мастерской в селе Алпан Губинского района, действующей при поддержке USAID, и обсудили с ней экономические возможности, существующие для женщин. Эта мастерская создает рабочие места для женщин из села Алпан и близлежащих сел Узунмеше, Кюркюн и Сусай, а также, обучая женщин ковроткачеству, способствует сохранению ковроткацкого искусства Азербайджана. Эта мастерская — один из 120 проектов в 150 местных общинах Азербайджана, которые получают совместную финансовую поддержку властей Азербайджана и USAID в рамках проекта «Активность развития».

На следующий день, 30 июля, американские дипломаты посетили новый аграрный учебный центр в селе Нюгеди Губинского района, предназначенный для производителей фруктов Губа-Губа-Хачмазской зоны и также действующий при поддержке USAID. Этот учебный центр оказывает местным владельцам фруктовых садов помощь в специализации своих садов, защите фруктов от болезней и вредителей, в том числе от таких насекомых, которые могут нанести большой урон урожаю в Азербайджане. При поддержке USAID фермеры этого региона заложили пять новых, более «плотных» садов, которые позволяют получать в 3-4 раза больше продукции, чем традиционные сады. Поддержка USAID, подчеркивают в американской дипмиссии, повышает урожайность и конкурентоспособность сельского хозяйства в Азербайджане, а также ускоряет развитие в Азербайджане ненефтяного сектора.

Minval.az