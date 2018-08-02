Состояние 24 российских миллиардеров за январь—июль 2018 года увеличилось на $13,956 млрд. Об этом свидетельствуют данные ежедневно обновляющегося Bloomberg Billionaires Index.

Самым богатым россиянином, согласно данным агентства, является владелец «Силовых машин» и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $20,4 млрд. Он занимает 44-ю строчку в мировом рейтинге и с начала года прибавил к своему состоянию $675 млн.

Отметим, что президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (76-я строчка, $15,5 млрд) прибавил к своему состоянию $2,91 млрд.

Minval.az