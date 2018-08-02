Завтра в Бакинском суде по тяжким преступлениям начнется судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Фадаи Лачын, обвиняемой в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова сначала уточнят анкетные данные обвиняемых и потерпевших лиц.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Согласно обвинительному акту, семеро признаны в качестве потерпевших — Музаффар Мамедов, Эмиль Сафаров, Рамиль Салимов, Хатам Алиев, Вусал Аббасов, Ровшан Джамалов и Рашад Мамедов.

Minval.az