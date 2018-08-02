Премьер министр Новруз Мамедов подписал решение об утверждении «суммы государственной пошлины за регистрацию мобильных устройств на 2018 год».

Как передает Qafqazinfo, за исключением телефонов, оформленных с целью предпринимательской деятельности юридическими и физическими лицами с выплатами таможенных пошлин и НДС, согласно закону, вступившему в силу 31 июля, установлена государственная пошлина за регистрацию мобильных устройств, ввезенных в страну физическими лицами для личного пользования.

Так, отныне цена за регистрацию будет зависеть от рыночной стоимости мобильного устройства.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий будет размещать на своем официальном сайте рыночные стоимости мобильных устройств.

Согласно решению, мобильные устройства, рыночная цена которых не превышает 100 долларов и не обладающие функциями фото- и видеосъемки, а также не поддерживающие доступ в интернет, облагаются государственной пошлиной в 20 манатов.

Регистрация устройств, марка и модель которых, а также рыночная стоимость на момент регистрации не были указаны в каталоге на официальном сайте Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, также облагается государственной пошлиной в размере 20 манатов.

В остальных случаях размер государственной пошлины для физических лиц, приобретающих мобильные устройства в личное пользование, составит:

При рыночной цене устройства до 100 долларов — 30 манатов

При рыночной цене устройства от 101 до 200 долларов — 50 манатов

При рыночной цене устройства от 201 до 400 долларов — 60 манатов

При рыночной цене устройства от 401 до 700 долларов — 70 манатов

При рыночной цене устройства от 701 до 1000 долларов — 100 манатов

При рыночной цене устройства от 1001 долларов и выше — 150 манатов

Отметим, что ранее размер государственной пошлины для физических лиц составлял 5 манатов вне зависимости от рыночной цены мобильного устройства, приобретаемого в личное пользование. Решение действует с момента публикации.

Minval.az