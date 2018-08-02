В очередной раз отличился умом и сообразительностью депутат Милли Меджлиса, председатель Комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли. На этот раз темой его бесподобных умозаключений стали женщины, работающие подметальщицами улиц в Баку.

Так по мнению Х. Раджабли, рабочий день подметальщиц составляет всего три часа, а получают они по 300 манатов в месяц. Лафа!

— Это лучшее место работы, — подытожил Х. Раджабли.

Остается задать вполне резонный вопрос депутату: когда г-н Х. Раджабли в последний раз сам лично приходил на рынок и покупал продукты? И главное — на какую сумму он затаваривался? Хотя, если честно, он-то может себе позволить на зарплату депутатскую размером почти что в 3 тысячи манатов (с учетом последней надбавки) хоть по 300 манатов отстегивать (то есть сумму ежемесячной зарплаты бакинских подметальщиц) на покупки еды и напитков. А вот как прожить пожилому человеку на сумму 300 манатов в месяц – без полного обеспечения со стороны государства, без дотаций от собственного бизнеса, да еще выплачивая за коммунальные услуги, за лечение, за лекарства? Думаем, что у Х. Раджабли нет ответа на вопрос, над которым ломают голову (и умудряются при этом все же как-то выживать) сотни тысяч «избирателей».

А потому в очередной раз все мы стали свидетелями банальной лжи и фанфаронства, озвученных «народным избранником» в камеру журналистов, прозвучавших как плевок в лицо азербайджанской общественности.

А если уж и говорить о самой лучшей работе, то г-н Раджабли явно перепутал работу подметальщицы со своей депутатской должностью. Вот уж где на самом деле халява! И если труженицы с метлами хотя бы по 3 часа в день на самом деле работают (хоть и получают за это всего 300 манатов), то г-н Х. Раджабли получает 3000 манатов, и при этом трудом свои руки не «замарал». Где же в таком случае хваленный принцип «социальной справедливости», о котором сей ученый муж неоднократно вещал с высоких трибун? Хотя, что взять с «народного избранника», который предлагал учителям страны «подрабатывать на стройках», а малообеспеченные семьи «финансировать» баранами вместо денег? Кроме того, этот же «народный избранник» в одном из своих интервью снова отличился тем, что объяснил нелюбовь народа, его отношение к богатым чиновникам ЗАВИСТЬЮ (а отнюдь не тем убийственным фактом, что чиновники своим циничным отношением к простым людям, своим своим равнодушием, оскорбительного рода высказываниями ежедневно пополняют ряды противников зажиточной и бессовестной касты).

Снова срабатывает старинная поговорка о том, что сытый голодного не уразумеет. И это, к сожалению, наши сегодняшние реалии: старая женщина-беженка с больными ногами, подметающая бакинские улицы в зной и холод, вряд ли когда-нибудь займет (хотя бы на час) место председателя Комитета по труду и социальной политике, а Хады Раджабли не возьмет в руки метлу и не выйдет подметать трассы, рискуя быть сбитым проезжающим мимо КАМаЗом. И, возможно, если бы где-то в параллельной Вселенной Х. Раджабли и старая подметальщица поменялись бы все-таки местами (согласно принципу социальной справедливости), то все могло бы быть и по-другому.

Яна Мадатова

Minval.az