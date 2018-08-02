Сотрудники Управления полиции Насиминского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий накрыли на территории под названием «Кубинка» семейный наркокартель, действовавший более 30 лет. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Насиминского района.

В ходе расследования всплыли интересные детали уголовного дела, возбужденного в отношении сестер Гулиевой Ламии Низам гызы, 1986 года рождения, и Самедовой Шямс Низам гызы, 1983 года рождения, задержанных с крупной партией наркотических средств и психотропных веществ. Сестры торговали марихуаной, героином, «кокосом» (кокаин), метамфетамином, курительными смесями «спайс» и другими. Каждый житель «Кубинки» знает, чем промышляли сестры, но ликвидировать группировку было не так просто.

Здесь все называли их дочерьми «Дамдаятан Низама». В настоящее время Низама Гулиева, в прошлом тоже торговца наркотиками, уже нет в живых. Наркотиками торговал дед этих сестер. Кроме того, он принимал их, после чего шел спать на чердак, где летом было прохладно. Отсюда и пошло прозвище «Дамдаятан» (Спящий на крыше). Наркотиками торговала и бабушка сестер — Месма Гулиева. В этот процесс был вовлечены зять Месмы Гулиевой по имени Али и муж Шямс Самедовой — Азер Самедов. Они привозили запрещенные вещества из Лянкярана и других районов.

«Эта семейка погубила немало людей. Правоохранителям известны случаи смертей от передозировки постоянных клиентов сестер. Оперативники периодически ловили членов семьи, но затем некоторым из них удавалось обмануть судебные органы и оказываться на свободе», — отметили правоохранители.

Шямс Самедова недавно была задержана сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД АР с 50 граммами героина, но суд, приняв во внимание наличие на ее попечении малолетнего ребенка, приговорил женщину к условному сроку. В этом немалая заслуга и адвоката, к которому обратилась Самедова. Но оказавшись на свободе, она снова взялась за старое.

Более того, семилетний ребенок, благодаря которому она была освобождена, также вовлечен в наркоторговлю. Мать использовала его в качестве курьера, чем ставила под угрозу жизнь своего сына.

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