На «горячую линию» министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана поступила жалоба в связи с резким запахом газа вокруг птицеводческого комплекса, функционирующего на территории поселка Говсан Сураханинского района. Об этом говорится в сообщении минэкологии, распространенном в четверг.

Специалисты департамента национального мониторинга по окружающей среде и департамента экологии и природных ресурсов г. Баку провели мониторинг и проверки по указанному адресу. На территории были взяты пробы воздуха.

Согласно результатам анализов, содержание этилбензола во взятых образцах превышало санитарную норму более чем в 5,4 раза.

По факту в отношении директора птицеводческого комплекса Эмина Садыхова был составлен протокол, и он как должностное лицо был оштрафован на сумму 2500 манатов.

Minval.az