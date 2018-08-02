Обнародованы причины смерти ханенде, тело которого было обнаружено в водном канале.

Как сообщили Report в Бардинской районной прокуратуре, тело ханенде Новруза Гусейнова, о котором сообщалось, что он погиб в автоаварии 1 августа, было обнаружено в части Карабахского водоканала, проходящего по территории Агджабединского района. Экспертиза на обнаружила следов насилия на теле. Сообщается, что он умер, захлебнувшись в водоканале.

Отметим, что минувшим днем распространилась информация о смерти ханенде Мирюсифа Миризаде и Новруза Гусейнова в автомобильной аварии. На теле М.Миризаде, обнаруженного в автомобиле марки «Мерседес», были найдены следы насилия, стало известно, что ему было нанесено 14 ножевых ранений. Владелец автомобиля Н.Гусейнов на месте происшествия найден не был, начались его поиски. Сегодня утром тело Н.Гусейнова было обнаружено местными жителями в Карабахском водоканале на территории Агджабединского района.

Расследование по факту ведется в Бардинской районной прокуратуре.

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