Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан запретили азербайджанским предпринимателям ввоз в Россию 4 партий фруктов общим весом 73 тонны.

» В ходе карантинного фитосанитарного контроля 4 товарных партий, прибывших с территории Азербайджана, на дагестанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан выявили на плодах свежих фруктов карантинного вредного объекта — восточную плодожорку», — отмечается в сообщении управления.

Лабораторные исследования, проведенные на базе дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», подтвердили наличие в грузах карантинного объекта.

«По этой причине к ввозу на территорию страны не допущены большегрузы с яблоками, грушами, персиками, сливой, в общем количестве 73 тонны», — подчеркивается в сообщении.

В отношении владельцев грузов составлены протоколы по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции».

Minval.az