По решению Дорожной полиции изменен скоростной режим на Бакинской окружной дороге.
Как сообщил 1news.az глава отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции МВД АР, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев, на дороге установлены новые знаки, извещающие водителей, что максимально разрешенная скорость снижена до 100 километров в час.
«Решение принято специальной комиссией для обеспечения безопасного и свободного передвижения транспортных средств», — подчеркнул Р.Гулиев.
Ранее максимально разрешенная скорость движения здесь составляла 110 километров в час.