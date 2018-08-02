Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили подразделения, дислоцированные в направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщается на сайте Минобороны, в ходе посещения подразделений, расположенных в суровых климатических условиях и горной местности на линии противостояния войск, Министр обороны заслушал доклад об оперативной обстановке, а также наблюдал за позициями противника.

Министр обороны поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих и дал конкретные поручения должностным лицам провести необходимые подготовительные работы в связи с предстоящим зимним периодом.

Министру было доложено, что подразделения, расположенные на передней линии обороны полностью обеспечены питьевой водой, отопительной системой, душевыми, теплыми постельными и другими зимними принадлежностями.

Затем, встретившись с местными жителями в одном из отдаленных горных сел, министр провел с ними беседу об обеспечении защиты населенных пунктов и безопасности населения.

В ходе беседы с руководством Министерства обороны жители села, выразив удовлетворение прокладкой удобной асфальтовой дороги, проведением газопровода и электрических линий в отдаленное горное село, попросили Министра обороны передать их признательность руководству страны, господину Верховному Главнокомандующему.

Жители села отметили надежную защиту подразделениями Азербайджанской Армии населенных пунктов, расположенных на этом направлении и высокое доверие населения к военнослужащим.

Затем беседа с местными жителями была продолжена за чайным столом.

Minval.az