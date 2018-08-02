«Решаются также проблемы занятости людей из этой категории. Как вам известно, сейчас мы приступили к реализации широкомасштабной программы самозанятости. Ежегодно как минимум 7 тысяч семей будут охвачены этой программой. Каждой семье будут предоставлены принадлежности, средства, оборудование различного назначения стоимостью как минимум 5 тысяч манатов, чтобы они смогли наладить свой бизнес, свое дело. Дано указание о том, чтобы и инвалиды войны, семьи шехидов обязательно были охвачены этой программой. Эта работа уже началась, проводятся учебные курсы. Таким образом, мы внесем очень серьезный вклад и в решение проблемы занятости».

Об этом в среду, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов.

Президент Ильхам Алиев добавил, что успешно проводится социальная политика нашего государства. «Наглядным примером тому является проделанная работа. Приведенные мною цифры свидетельствуют о том, что государство всегда рядом с вами. В то же время, у нас есть наши соотечественники — переселенцы, беженцы, пострадавшие от войны и оккупации. Они тоже окружены заботой государства. За последние годы возведено около 100 поселков. Около трехсот тысяч переселенцев обеспечены домами, квартирами. Эта политика продолжается. В этом году в поселке Гобу Гарадагского района был возведен новый поселок для переселенцев на 1000 квартир. Там тоже создана вся инфраструктура, построена школа, нашли решение все необходимые вопросы. А до конца года 4 тысяч семей переселенцев — примерно 20 тысяч человек будут обеспечены новыми квартирами. То есть, если мы учтем только эти проекты, то увидим, какая большая забота оказывается и сколько средств расходует государство для достижения этих целей. Эта политика будет продолжена»,- сказал Президент Азербайджана.

Minval.az