По меньшей мере 15 российских миллиардеров нашли способ поучаствовать в чемпионате мира по футболу, сообщает «Форбс».
Они либо получили контракты – только шестерым из них досталось порядка $7 млрд на строительство или ремонт объектов и транспортной инфраструктуры, – либо вложили средства в управление билетными системами и обеспечение выхода в интернет на стадионах.
Геннадий Тимченко
Состояние: $16 млрд
Проектно-строительная компания, принадлежащая Тимченко, близкому соратнику Владимира Путина, получила $530 млн за два стадиона – на 45 000 мест каждый.
Виктор Вексельберг
$13,5 млрд
Вексельберг, который якобы связан с фирмой, заплатившей юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, получил $560 млн на реновацию аэропортов в четырёх городах.
Аркадий Ротенберг
$2,7 млрд
Никто не получал сумм больше: приятелю Путина досталось более $4 млрд за трассу протяженностью около 680 км, строительство которой не было завершено вовремя, и немногим более $1 млрд на обновление трёх аэропортов.
Араз Агаларов
$1,7 млрд
Агаларов, который некогда планировал построить Trump Tower в России, получил $580 млн на возведение двух стадионов.