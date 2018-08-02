По меньшей мере 15 российских миллиардеров нашли способ поучаствовать в чемпионате мира по футболу, сообщает «Форбс».

Они либо получили контракты – только шестерым из них досталось порядка $7 млрд на строительство или ремонт объектов и транспортной инфраструктуры, – либо вложили средства в управление билетными системами и обеспечение выхода в интернет на стадионах.

Геннадий Тимченко

Состояние: $16 млрд

Проектно-строительная компания, принадлежащая Тимченко, близкому соратнику Владимира Путина, получила $530 млн за два стадиона – на 45 000 мест каждый.

Виктор Вексельберг

$13,5 млрд

Вексельберг, который якобы связан с фирмой, заплатившей юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, получил $560 млн на реновацию аэропортов в четырёх городах.

Аркадий Ротенберг

$2,7 млрд

Никто не получал сумм больше: приятелю Путина досталось более $4 млрд за трассу протяженностью около 680 км, строительство которой не было завершено вовремя, и немногим более $1 млрд на обновление трёх аэропортов.

Араз Агаларов

$1,7 млрд

Агаларов, который некогда планировал построить Trump Tower в России, получил $580 млн на возведение двух стадионов.

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