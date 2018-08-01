На выборах в парламент Ярославской области начали применяться черные технологии против кандидата секретаря обкома КПРФ Эльхана Мардалиева. На его плакатах с лозунгами «Наш! С нами! За нас!» появились флаги Азербайджана.

Мардалиев родился и вырос в Ярославле, сообщает DailyStorm. Тем не менее ему стали давать понять, что он не местный и не имеет отношения к региону. По словам коммуниста, таких случаев ранее в регионе не было. Партия планирует направить обращение к губернатору Дмитрию Миронову с просьбой повлиять на ситуацию.

Глава юридической службы КПРФ, секретарь ЦК партии Вадим Соловьев назвал данный случай вопиющим. По его словам, разжигание национальной розни – это уголовно наказуемое преступление. Поэтому необходимо установить виновных.

Политолог Константин Калачев считает, что черные технологии, используемые против КПРФ в Ярославле, прежде всего говорят об уровне профессионализма политтехнологов, которые работают в регионе.

«Я бы сказал, что это прием из арсенала 90-х», – отмечает эксперт. По его словам, сейчас нет проблемы взаимоотношений между русскими и азербайджанцами.

«Если же это просто попытка сыграть на национальном факторе, то это непрофессионально и глупо», – резюмировал Калачев.

Minval.az