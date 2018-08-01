Главное управление архитектуры и градостроительства ИВ Баку передано в подчинение Государственному Комитету по архитектуре и градостроительству.
Президент Азербайджана подписал указ о дополнительных мероприятиях по совершенствованию управления в сфере градостроительства.
Главное управление архитектуры и градостроительства аппарата Исполнительной Власти Баку передано в подчинение Государственному Комитету по архитектуре и градостроительству Азербайджанской Республики.
Отныне выдачу разрешений на строительство и эксплуатацию объектов на административной территории города Баку будет осуществлять Государственный Комитет по архитектуре и градостроительству.