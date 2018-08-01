«В падении режима хунты в Армении важную роль сыграла и политика Азербайджана. Апрельские бои нанесли удар по прогнившим столпам власти хунты в Армении, режим не выдержал и рухнул. В 4-дневых апрельских боях армия Азербайджана продемонстрировала свою мощь».

Об этом сегодня на церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов в поселке Локбатан Гарадагского района Баку сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент отметил, что эта политика будет продолжена.

«Международные и политические структуры поддерживают нас. Между Азербайджаном и Арменией в экономической области зияет пропасть. Проведенный нами в июне парад также показал кто чего стоит в военной сфере. Мы используем и будем использовать все эти возможности. Руководство Армении должно понимать, что лучше уйти с нашей земли по доброй воле», — отметил он.

Minval.az