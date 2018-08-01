«Нагорный Карабах — исконно азербайджанская земля. Все страны мира поддерживают территориальную целостность нашего государства. В парафированном в прошлом месяце с Евросоюзом документе выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана, неприкосновенности его границ. В то же время, в принятой в прошлом месяце на саммите НАТО декларации поддерживается территориальная целостность Азербайджана. Это документы, отражающие международное право, справедливость, в то же время являются сигналом стране-оккупанту. Международные организации поддерживают территориальную целостность Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов в поселке Локбатан Гарадагского района Баку сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Армении пал руководивший страной 20 лет режим хунты, оккупационная политика потерпела крах: «Из-за оккупационной политики Армения сегодня находится в тяжелом положении, в изоляции. Так будет продолжаться, пока не нормализуются отношения с Азербайджаном. Для этого страна-оккупант должна уйти с нашей земли. 25 лет назад Совбез ООН принял резолюции. Согласно этим резолюциям, армянские оккупационные силы должны уйти с захваченных территорий. Таков путь решения. Нынешняя власть Армении не должна допускать ошибок прежнего режима хунты.

Их противоречивые заявления вызывают недоумение. Они не поддаются логике. С одной стороны говорят, что Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с сепаратистским режимом Нагорного Карабаха. Но Азербайджан и посредники не примут этого. Они сами это знают. В то же время, спустя некоторое время после этих заявлений проводится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы понимаем, что новому правительству нужно время, чтобы набраться опыта в международных отношениях. Однако звучащие заявления наносят новые удары по мирному процессу.

Потому что они намерены продолжить политику оккупации. Пока мы можем прийти к такому выводу. Мы же хотим мира. Однако это не станет возможным до тех пор, пока наши земли не будут освобождены от оккупации. Если они хотят мира, тогда армянские военнослужащие должны уйти с наших земель. Азербайджанские солдаты погибают, становятся инвалидами на своей земле. И духа армянских солдат на наших землях быть не должно. Оккупанту немедленно следует покинуть захваченные земли. В этом случае между Азербайджаном и Арменией могут возникнуть связи, станут возможными устойчивый мир и развитие.

Скорое и поэтапное урегулирование конфликта зависит от освобождения наших земель. Мы и международное сообщество требуем этого. Если армянское руководство не покинет наши земли, тогда мы продолжим политику изоляции, используем все средства, чтобы еще больше расшатать устои оккупантской Армении».