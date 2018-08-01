«В течение последних 20 лет семьям шехидов, инвалидам войны было предоставлено более 5500 частных домов и квартир, а также более 6 тысяч легковых автомобилей».

Как сообщает сайт главы государства, об этом сказал президент Ильхам Алиевво время церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей ветеранам Карабаха, Великой Отечественной войны, а также инвалидам Чернобыля и семьям шехидов в поселке Локбатан Гарадагского района.

Президент добавил, что это является показателем заботы государства об этих людях: «Эта политика государства продолжается и сегодня. Сегодня вам предоставлено 35 квартир. Государство купило эти квартиры и подарило вам. Также вам подарено 136 легковых автомобилей. До конца года предусмотрено предоставить в целом 170 квартир и частных домов. На очереди еще около 4 тысяч человек. Я распоряжусь о выделении средств для покупки минимум 300 квартир, и таким образом, до конца этого года около 500 человек будут обеспечены жильем».

Minval.az