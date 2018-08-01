Баку призвал страны-члены ОБСЕ недвусмысленно потребовать от Армении прекратить применение силы против Азербайджана и вывести свои войска с оккупированных азербайджанских земель, сообщает interfax.

«Мы настоятельно призываем всех членов ОБСЕ твёрдо и недвусмысленно потребовать от Армении выполнить свои обязательства по Хельсинкскому Заключительному акту и другим международно-правовым документам, прекратить применение силы против Азербайджана и вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий», — заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Призыв Баку к странам-членам ОБСЕ приурочен к 43-й годовщине принятия Хельсинкского Заключительного акта.

«Азербайджан, в соответствии с принципами Хельсинкского Заключительного акта, обеспечит свою территориальную целостность и суверенитет в пределах международно-признанных границ»,- добавил Х.Гаджиев.

Официальный представитель МИД Азербайджана подчеркнул, что Армения, вопиющим образом нарушив свои обязательства по Хельсинкскому Заключительному акту, путём применения силы оккупировала Нагорно-Карабахский регион и семь других прилегающих к нему районов Азербайджана.

«Армения провела на захваченных землях печально известную этническую чистку против азербайджанского гражданского населения. Незаконное присутствие вооружённых сил Армении на оккупированных азербайджанских территориях является продолжением властями этой страны политики применения силы и угрозы силой в отношении Азербайджана», — сказал Х.Гаджиев.

Он отметил, что Армения всячески пытается исказить принципы равноправия и самоопределения народов, закреплённые в Хельсинкском Заключительном акте. Власти этой страны пытаются замаскировать свои незаконные действия, в частности, применение силы и угрозы против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, попытки аннексии оккупированных территорий и насильственное изгнание азербайджанского гражданского населения с их родных земель.

«Несоблюдение Арменией положений Хельсинкского Заключительного акта и других обязательств в рамках ОБСЕ, их непрекращающиеся нарушения, избирательный подход и двойные стандарты, к которым она прибегает в применении этих принципов, являются причиной затягивания урегулирования армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров и, следовательно, служат поддержанию рисков военной эскалации»,- отметил Х.Гаджиев.

«Как установлено в соответствующем документе ОБСЕ 1995 года, Хельсинкский Заключительный акт наряду с резолюциями Совета Безопасности ООН составляют основу мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ»,- добавил он.

Хельсинкский Заключительный акт был принят 1 августа 1975 года на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). В него входят десять основополагающих принципов («Декалог»), регулирующих, в частности, поведение государств по отношению друг к другу и служащих поддержанию мира и безопасности в Европе.

Этот акт запрещает приобретение территории силой. Согласно документу, принцип неприменения силы прямо связан с недопустимостью изменения границ государств насильственными средствами. С этой целью – дабы подчеркнуть норму территориальной целостности, Хельсинкский Заключительный акт расширил статью 2(4) Устава ООН и кодифицировал территориальную целостность, неприкосновенность границ и неприменение силы в качестве отдельных принципов. В Хельсинкском Заключительном акте эти принципы были подтверждены как логически проистекающие из основополагающей нормы территориальной целостности и таким образом подчёркнута их неразрывная взаимосвязь в международном праве.

В отношении принципа самоопределения, статья VIII Хельсинкского Заключительного акта устанавливает его соблюдение в рамках территориальной целостности, «действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств.

Азербайджан присоединился к СБСЕ в январе 1992 года. С тех пор страна остается всецело приверженной своим обязательствам, взятым согласно Хельсинкскому Заключительному акту.

Minval.az