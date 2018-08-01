Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана ввело временные ограничения на импорт в страну продукции птицеводства из ряда регионов России.

«Всемирная организация здоровья животных выявила птичий грипп (H5N8) в домашней птицы в регионах РФ: Рязанской, Самарской, Тульской, Ростовской, Нижегородской областях, Республиках Татарстана и Чувашии. Кроме этого, в Самарской области выявлено распространение нодулярного дерматита скота. На основании этого принято решение о временном ограничении импорта в Азербайджан птицы и продукции птицеводства из этих регионов», — отмечается в сообщении АПБ.

Minval.az