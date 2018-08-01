2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 25-27°, днем 29-34°, в Баку ночью 25-27°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 35-40%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура воды в море составит 26-27°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) температура воды в море составит 27-28°.

Подует временами усиливающийся северо-западный ветер, поэтому призываем собирающихся для купания на пляж быть осторожными.

Завтра в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах будут грозы и кратковременные дожди. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38°, в горах ночью 13-18°, днем 22-27° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2-3 августа преобладание временами усиливающегося ветра хазри на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

С полудня 2 до 4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер.

Minval.az