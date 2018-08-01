В Лянкяране пропали без вести мать и малолетний ребенок.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Лянкяранского района.

Известно, что в полицию обратился житель села Билясар Халыгов Саттар Ширали оглу. Мужчина заявил, что его супруга Довлатова Нушаба Имамали гызы, 1982 года рождения, и сын Эльбрус Халыгов, 2010 года рождения, ушли из дома 20 июля и не вернулись.

Оперативники взялись за расследование исчезновения женщины и ребенка, и удивились, когда узнали правду. Оказалось, что Саттару Халыгову 86 лет, он 1932 года рождения, а его жена младше ровно на 50 лет. Но возраст мужа не помешал супругам зачать ребенка.

Оказалось, что жена сбежала от мужа из-за того, что «устала от него».

Выяснилось, что с женщиной и ребенком все в порядке, они находятся в доме у своих родственников.

В полиции отметили, что такие неравные по возрасту браки в этих местах не редкость.

Minval.az