Решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) учетная ставка сохранена на уровне 10%, а верхний и нижний пределы процентного коридора — на уровне +/- 2% (верхний предел – 12%, нижний предел – 8%).

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

Напомним, что правление ЦБА 12 февраля 2018 года приняло решение о снижении учетной ставки с 15% до 13%, верхнего предела процентного коридора — с 18% до 16%, нижнего предела — с 10% до 8%, 9 апреля было решено снизить учетную ставку с 13% до 11%, а верхний и нижний пределы процентного коридора установить на уровне +/- 3%. 14 июня 2018 года учетная ставка была снижена с 11% до 10%, а верхний и нижний пределы процентного коридора установлены на уровне +/- 2%.

Minval.az