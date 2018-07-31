Вот уже несколько дней в ряде СМИ, а также соцсетях публикуются аудиозаписи телефонной беседы депутата Милли меджлиса Эльмиры Ахундовой с предпринимателем Фарманом Мамедовым.

Как сообщает APA TV, из беседы ясно, что речь идет о крупной сумме денег, которую депутат задолжала предпринимателю.

Э.Ахундова несколько раз обещает вернуть долг. Она пытается убедить бизнесмена, уверяя, что вместе с сыном прилагает усилия для урегулирования вопроса.

Депутат Эльмира Ахундова выразила уверенность, что проблема будет справедливо решена в судебном порядке: «Пусть все знают, в Бинагадинском районном суде более 2 лет рассматривается наше дело. Указанное видео и аудиозаписи были представлены мною в суд. Я уже сама потребовала у суда решить вопрос и направить запрос. Было ли у нас деловое партнерство или нет? Кроме того, в Суде по тяжким преступлениям рассматривается также дело Эльнура Ибрагимова».

По словам Эльмиры Ахудовой, вот уже пятый год Фарман Мамедов посредством близких ему СМИ обвиняет депутата и ее семью. Депутат считает, что подобными действиями Ф.Мамедов оказывает давление на суд: «Я и мой сын ведем борьбу в рамках закона. К прессе следует обращаться лишь, когда суды не удовлетворяют иски. Насколько логично привлекать прессу к подобным делам. Я хочу, чтобы правоохранительные органы реагировали на подобные незаконные действия. Это предмет не обсуждения, а суда. Все мы встретимся в суде. Я приглашаю вас принять участие на судебном заседании и наблюдать за процессом. Потому что Фарман Мамедов приходит на заседания с оппозиционными журналистами. Вы также можете присутствовать. Я еще раз утверждаю – все это незаконные действия. Я хочу, чтобы и вы это знали».

Э.Ахундова отметила, что без соответствующего решения суда обвинять никого нельзя.

Напомним, что согласно иску Фармана Мамедова, он отдал 575 тыс манатов сыну Э.Ахундовой Хабибу Ахундову и его другу Эльнуру Ибрагимову, из которых Э.Ахундова вернула ему собственноручно 250 тыс. манатов, остальную сумму должники возвращать не пожелали. В настоящее время продолжается процесс по делу Эльнура Ибрагимова, обвиняемого в мошенничестве. Хабиб Ахундов выступает по делу в качестве пострадавшего лица.

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