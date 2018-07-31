В старых поездах Бакинского метрополитена невозможно установить кондиционеры.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, конструкция этих поездов не предусматривает их оснащение кондиционерами.

«Это возможно лишь в закупленных новых поездах. Закупка новых поездов продолжается», — добавил Мамедов.

Мамедов отметил, что закупка новых вагонов возможна лишь в двух случаях — в случае завершения срока эксплуатации используемых вагонов и при вводе в эксплуатацию новых станций метро. Как отметил Мамедов, изготовление новых вагонов осуществляется на основе заказа.

Minval.az