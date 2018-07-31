Министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал распоряжение «Об улучшении качества медицинских услуг, оказываемых больным сахарным диабетом, ускорении мероприятий по увеличению их эффективности».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно распоряжению создана рабочая группа для активизации исполнения «Государственной программы по сахарному диабету на 2016-2020 годы».

В документе, в частности, утвержден План мероприятий рабочей группы по повышению эффективности и улучшению качества медицинских услуг, оказываемых больным сахарным диабетом. Также поручено на регулярной основе представить министерству здравоохранения отчет о выполнении плана.

Помимо этого, в план мероприятий входит усовершенствование системы регистрации диабетиков для обеспечения их лекарственными средствами, повышение уровня информированности о принципах профилактики и лечении сахарного диабета.

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