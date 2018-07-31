Пытавшийся совершить самоубийство несколькими днями раньше Яшар Ахмедов вернулся домой в Товуз.
Как сообщает 1News со ссылкой на Общественное телевидение Азербайджана, Я.Ахмедов рассказал о своей встрече с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, который, собственно, и отговорил его от самоубийства.
«Премьер-министр пообещал мне, что, если я спущусь с моста, он решит все мои проблемы. Я поверил ему и спустился. Новруз Мамедов прекрасный человек», — отметил он.
По его словам, он был доставлен в министерство, где было дано поручение о решении его проблем.
«После встречи мне стало спокойно, потому что я поверил премьер-министру. Он решит мои проблемы», — отметил житель Товуза.
Напомним, что премьер-министр Новруз Мамедов отговорил пытавшегося совершить суицид на путепроводе на проспекте Гейдара Алиева.
В момент инцидента проезжавший на служебной машине по проспекту Гейдара Алиева премьер-министр, увидев человека на мосту, попросил остановить автомобиль и поинтересовался происходящим.
Затем Н.Мамедов связался с человеком на мосту по телефону и уговорил его не совершать суицид.