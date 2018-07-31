Пытавшийся совершить самоубийство несколькими днями раньше Яшар Ахмедов вернулся домой в Товуз.

Как сообщает 1News со ссылкой на Общественное телевидение Азербайджана, Я.Ахмедов рассказал о своей встрече с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, который, собственно, и отговорил его от самоубийства.

«Премьер-министр пообещал мне, что, если я спущусь с моста, он решит все мои проблемы. Я поверил ему и спустился. Новруз Мамедов прекрасный человек», — отметил он.

По его словам, он был доставлен в министерство, где было дано поручение о решении его проблем.

«После встречи мне стало спокойно, потому что я поверил премьер-министру. Он решит мои проблемы», — отметил житель Товуза.

Напомним, что премьер-министр Новруз Мамедов отговорил пытавшегося совершить суицид на путепроводе на проспекте Гейдара Алиева.

В момент инцидента проезжавший на служебной машине по проспекту Гейдара Алиева премьер-министр, увидев человека на мосту, попросил остановить автомобиль и поинтересовался происходящим.

Затем Н.Мамедов связался с человеком на мосту по телефону и уговорил его не совершать суицид.



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