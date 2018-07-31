После решения Тарифного совета о повышении цен на проезд в междугородних автобусах были утверждены новые тарифы на проезд в междугородних автобусах в Азербайджане.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова-Мамедова, тариф за проезд в регулярных междугородних автобусных маршрутах утвержден в размере 2,4 гяпика за километр.

«В соответствии с этим изменены и тарифы на проезд», — подчеркнула Н.Аллахъярова-Мамедова, по словам которой, билеты можно купить в кассах автовокзалов и онлайн, посредством Интернета.

С новыми ценами на международные автобусы можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

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