Машинист ЗАО «Бакинский метрополитен» остановил поезд для высадки и посадки пассажиров, не доехав до станции.

Подтвердивший Report информацию руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов сказал, что в отношении машиниста начато расследование.

«Инцидент произошел сегодня утром в 08:29 в двигающемся по направлению станции метро «Ичеришехер» поезде №6. Машинист остановил поезд до приезда на станцию. Инцидент анализируется, машинист будет приглашен для объяснения ситуации. В ближайшее время в связи с инцидентом будет принято окончательное решение», — заявил Б.Мамедов

Отметим, что сегодня утром на станции метро «28 мая» поезд остановился, не доехав до станции. В это время ввиду нахождения последнего вагона в туннеле защитные барьеры прикрыли двери и пассажиры столкнулись с трудностями по высадке и посадке.

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