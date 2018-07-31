Утвержденные 30 июля Тарифным (ценным) советом новые тарифы окажут положительное влияние на повышение уровня услуг в общественном транспорте.

Как сообщает АПА, об этом говорится в распространенной Бакинским Транспортным Агентством информации.

В БТА заявили, что по этой причине работающие в этом секторе юридические и физические лица должны с еще большей ответственностью относиться к организации безопасных и качественных пассажироперевозок. В то же время, должен ускориться переход к безналичной системе оплаты в автобусах регулярных маршрутов.

«Бакинское Транспортное Агентство, которое всегда ставит приоритетной целью оказание удобных и безопасных транспортных услуг гражданам, еще раз предупреждает, что относящиеся к своей работе безответственно перевозчики буду отстранены от маршрутной сети. Решение о выводе на конкурс регулярных маршрутных линий служит именно этой цели», — отмечается в информации.

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