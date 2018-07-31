Достигнута договоренность о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом АПА сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна о том, что конкретной договоренности о встрече глав МИД нет.

Он заявил, что рассматривается возможность еще одной встречи накануне этой: «Достигнута принципиальная договоренность о встрече министров в рамках Генассамблеи ООН. Рассматривается вопрос о проведении еще одной встречи до вышесказанной. Что касается заявления Тиграна Балаяна, наверное он не в курсе этих вопросов».

Minval.az