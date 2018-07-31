Супруга крупного проворовавшегося банкира может потерять два роскошных особняка в Лондоне, если не раскроет британским правоохранителям источник своих многомиллионных доходов.

Лишение собственности ей грозит ввиду того, что в Лондоне впервые применен новый правовой механизм для борьбы с международной коррупцией, который призван выявить собственность на территории Великобритании, которая была приобретена на «грязные деньги» иностранных коррупционеров.

Как передает 1news.az со ссылкой на Daily Mail, речь идет о жене крупного банкира, возглавлявшего государственный банк в одной из стран, не входящих в Европейское экономическое пространство. Супруг обвиняемой находится под арестом за пределами Великобритании.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью полагает, что два особняка в Лондоне стоимостью в 22 млн фунтов были приобретены обвиняемой на деньги, которые ее супруг украл во время своей работы банкиром в родной стране.

Издание отмечает, что состояние супругов оценивается в сумму более 55 млн фунтов. Около 10 лет назад они получили разрешение на проживание в Великобритании по визовой схеме, предусмотренной для крупных инвесторов. Еженедельные траты четы, которые вели крайне расточительный образ жизни, оцениваются в сотни тысяч.

Если в суде не будет доказана легитимность состояния обвиняемой, то оба лондонских особняка будут у нее отобраны.

Как передает 1news, имя супруги банкира и его самого не может быть раскрыто по юридическим причинам. Однако все данные в публикации говорят о том, что речь идет о супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева – Замире Гаджиевой.

Джахангир Гаджиев был арестован в Баку в декабре 2015 года по обвинению в хищении у Межбанка в общей сложности более 211 млн манатов. В октябре 2016 года судебным решением он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Согласно приговору, у него также должно быть конфисковано 63 млн манатов в пользу Межбанка и 7 млн манатов в пользу «Аграркредита».

Скрывающаяся от следствия жена обвиняемого – Замира Гаджиева – заочно арестована и объявлена в розыск.

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