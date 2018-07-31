Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 103 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гызылгаджылы, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, в селе Агдам Товузского района, в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Немирли, Шураабад, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Сейидли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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