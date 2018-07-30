Гибель адвоката Милошевича может иметь отношение к транзиту оружия на Балканы через Армению?

Законы градостроительства на протяжении истории менялись многократно. И радикально. Конечно, и в древности, и сегодня приходится решать задачи, как надежно обеспечить город водой и куда, пардон, девать нечистоты, где хранить запасы продовольствия и где разместить солдат. Но в древности город прежде всего должен был представлять собой хорошо укрепленную крепость с мощными стенами, бойницами, рвом… И, конечно же, существовали здесь и свои, если угодно, «оборонительные приоритеты». Так, к примеру, в греческих городах-колониях, существовавших на побережье Средиземного и Черного морей, самым важным и в то же время самым уязвимым элементом городской инфраструктуры был порт. Его и старались в первую очередь защитить. На Северном Кипре, в самом сердце знаменитой крепости Святого Хиллариона, ставшей прообразом замка Спящей красавицы в одном из культовых мультфильмов Уолта Диснея, расположен глубокий каменный бассейн — на этом острове с его сухим и солнечным климатом главной драгоценностью была вода.

Сегодня, конечно, изменились и оборонные приоритеты, и оборонные технологии. Города более не окружают бетонными стенами. Но зато много сил тратится на защиту информации, в особенности по весьма чувствительным вопросам. Для России одним из таких вопросов является торговля оружием. Причем не та, где о новых контрактах сообщают торжественно и вполне официально, а другая, вежливо выражаясь, «конфиденциальная». И это обстоятельство как минимум нелишне держать в голове сегодня, когда из столицы Сербии Белграда приходят драматичные новости: здесь на пороге своего дома застрелен адвокат Миша Огнянович, защищавший бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале.

Напомним: Слободана Милошевича, из которого СМИ РФ сегодня едва ли не лепят образ национального героя, весь остальной мир именует не иначе как «балканским мясником». Его обвиняли в жестоких «этнических чистках» хорватов, боснийских мусульман и косовских албанцев, в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В течение достаточно долгого времени Милошевич, подавляя «железной рукой» любые проявления недовольства в собственной стране, держался у власти за счет эксплуатации того самого «синдрома осажденной крепости». Но постепенно санкции, наложенные на доживавшую последние годы Югославию, подтачивали его режим. А когда в ответ на «этнические чистки» уже в Косово НАТО приступило к нанесению воздушных ударов по целям в Сербии и Черногории, и жители Белграда вдруг поняли, что бомбы могут падать не только на Вуковар или Любляну, режим Милошевича рухнул в результате очередной «бархатной революции», а его самого выдали Международному трибуналу по бывшей Югославии, заседавшему в Гааге. Милошевича обвиняли в совершении военных преступлений и преступлений против человечества. Мало кто сомневался, что экс-президент Югославии будет приговорен к пожизненному заключению (в отличие от Нюрнбергского, Гаагский трибунал смертных приговоров не выносит). Через четыре года Слободан Милошевич умер в гаагской тюрьме от сердечного приступа. И вот теперь на пороге собственного дома в Белграде расстрелян его адвокат.

Как сегодня отмечают СМИ, в частности, российский «Коммерсантъ» со ссылкой на белградские газеты, Огняновичу добиться оправдания Милошевича не удалось, но процесс в Гааге принес адвокату нешуточную известность и послужил неплохой рекламой. Огнянович построил весьма успешную карьеру и защищал многих влиятельных персон, включая криминальных авторитетов. В частности, среди его клиентов был Лука Бойович, который, по версии обвинения, контролировал наркотрафик. А так как недавно были убиты несколько друзей Бойовича, то вполне можно предположить, что следующей жертвой криминальных разборок стал и его адвокат.

Эта версия, конечно, как минимум имеет право на существование. Но вряд ли представляет собой единственное объяснение, кто и почему мог желать смерти адвоката экс-президента Югославии. Особенно на весьма примечательном общеполитическом фоне.

Напомним: за несколько дней до того, как в Белграде застрелили адвоката экс-президента Сербии, в Ереване был препровожден в тюрьму экс-президент Армении Роберт Кочарян. Это, конечно, более всего похоже на совпадение, но… именно через Армению в обход санкций ООН доставлялось на Балканы, то есть все тому же Милошевичу и его марионеткам в Республике Сербской в Боснии и Сербской Краине в Хорватии, российское оружие — под видом гражданской продукции армянского объединения «Разданмаш». Тогда у власти в Армении находился Левон Тер-Петросян, а его брат Тельман занимал пост директора «Раздашмаша». Об этом, понятно, газеты на первых полосах не сообщали, и подробности военно-технического сотрудничества Москвы, Еревана и Белграда начали «выплывать» как раз в то время, когда два депутата Госдумы — «автор» штурма Грозного генерал Лев Рохлин и теперь уже бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев — раскрыли в парламенте России факт передачи Армении оружия ни много ни мало на миллиард долларов, причем бесплатно и в обход всех положенных в этом случае процедур. Полыхнул нешуточный скандал, где все отрицать уже не получалось. Когда же военные специалисты не по-армейски робко заметили, что такое количество оружия армяно-азербайджанский театр военных действий просто «не переварит», стали просачиваться и сведения, согласно которым, Армения была весьма бойким перевалочным пунктом «черного трафика» российского оружия тем клиентам, поставки которым Москва желала бы сохранить в тайне.

А затем наступил второй акт — наиболее информированные персоны начали «исчезать». Директор «Разданмаша» Тельман Тер-Петросян умер от сердечного приступа. Генерал Лев Рохлин при весьма странных обстоятельствах был застрелен на собственной даче из наградного пистолета. В преступлении обвинили его супругу, потом после долгих протестов и петиций освободили, но внятных ответов, что же произошло на генеральской даче, общественность так и не получила. Покончил с собой один из чинов минобороны Армении, имевший прямое отношение к делу. Да тут еще упал с балкона собственной квартиры и разбился насмерть сотрудник российского посольства, которому было поручено разбираться со скандалом. Полностью «зачеркнуть» историю с оружейным подарком, конечно, не получилось, но перспектива судебного расследования заметно «отодвинулась».

«Второй звонок» прозвучал уже в нулевые, когда в Гааге судили Милошевича, а он требовал пригласить в суд в качестве свидетелей российских госчиновников весьма высокого ранга. Справедливости ради, Милошевич заодно требовал, чтобы показания в суде дал Билл Клинтон, Тони Блэр и т.д. Всего же представленный им список насчитывал 1200 имен. От России в него вошли, в частности, Евгений Примаков, один из соучастников Черного Января, занимавший в момент натовских бомбардировок Белграда пост премьер-министра России, и Николай Рыжков, «большой друг армянского народа». Они, по замыслу Милошевича, должны были подтвердить (и подтвердили), что не слышали от него радикально-националистических высказываний и не замечали стремления решать конфликты военным путем. Конечно, после раздутой Милошевичем в Сербии националистической истерии, которая в конце концов и привела к распаду Югославии и кровавой Балканской войны, да и поведения официального Белграда в ходе этой самой войны цена таким показаниям свидетелей защиты стояла где-то между ломаным грошом в базарный день и выеденным яйцом, но кое-кто, похоже, забеспокоился, что уже и свидетелям защиты начнут задавать вопросы о роли Москвы в балканском конфликте вообще и поставках российского оружия на Балканы через Армению в частности. Особенно если сам Милошевич (вероятнее всего, через все того же адвоката) пригрозил бы своим российским партнерам раскрыть пикантные подробности сотрудничества Белграда и Москвы, если его не вытащат из-за решетки. Дальнейшие события тоже известны: в 2006 году Милошевич умер в тюрьме, не дожив до приговора.

И вот теперь — новый повод для тревоги. У власти в Ереване представители той же «команды», во главе которой в девяностые стоял Левон Тер-Петросян. Вроде бы самый жуткий политический кошмар Москвы на армянском направлении — «майдан» в Ереване и приход к власти прозападных сил — не сбылся, и Никол Воваевич Пашинян заверяет, что его «революция» не имела внешнеполитической повестки дня. Только вот новая команда оказалась, как бы это помягче сказать, слишком уж экстравагантной. Достаточно вспомнить историю с предъявлением обвинения Юрию Хачатурову. Который, как известно, генсек ОДКБ. Столкнувшись с таким юридическим препятствием, Армения предложила странам-партнерам ОБДК начать процедуру замены генсека ОДКБ. Во всяком случае, пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян разъяснял корреспонденту Арменпресс: «Это сугубо внутренний процесс, и в рамках расследуемого в Армении уголовного дела привлечен гражданин РА. Учитывая, что речь идет о деле, касающемся лица, занимающего должность генсека ОДКБ, придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы Организации, Армения предложила странам ОДКБ начать процедуру замены генерального секретаря. Армения верна своему обязательству укреплять и повышать мощь ОДКБ и будет и впредь активно участвовать в совместных действиях в этом направлении».

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном напомнил, что Армения должна сама официально отозвать своего представителя с поста генсека ОДКБ в связи с расследуемым в отношении него уголовным делом. А некий неназванный высокопоставленный дипломатический источник в Москве заявил RT, то есть телеканалу Маргариты Симоньян: «Сегодня МИД Армении озвучил удивляющее своим непрофессионализмом предложение странам—членам ОДКБ «начать процесс замены генсека организации»». По словам дипломата, коллектив МИД Армении отлично знает процедуру, согласно которой именно Ереван должен запустить процесс отзыва генсека ОДКБ, который является представителем Армении, и для запуска официальной процедуры прекращения полномочий генсека армянская сторона должна направить в ОДКБ соответствующее уведомление.

В ответ в Ереване перешли к показательным истерикам с битьем посуды. И устами своего высокопоставленного источника желчно заявили: “Считаем неэффективными публичные обсуждения и разъяснения по поводу устава, правил процедуры и других документов ОДКБ, которые нам хорошо известны, и в строгом соответствии с которыми Армения и выстраивает сотрудничество в рамках организации”. Затем «источник», то ли желая развеять подозрения, что в Ереване все-таки имел место «майдан», то ли испугавшись собственной смелости, то ли пытаясь подсластить пилюлю, затараторил: “С нашими российскими коллегами у нас конструктивный и содержательный диалог по всем направлениям двусторонней и многосторонней повестки дня, который осуществляется в духе армяно-российских союзнических отношений и по устоявшимся надежным каналам общения”. На эту тираду МИД РФ не ответил, по крайней мере пока, но, скорее всего, и в Кремле, и на Смоленской площади уже понимают, что от Еревана можно ждать сюрпризов. И, судя по всему, решили на всякий случай застраховаться и по крайней мере надежно «законопатить» возможные точки самых опасных «протечек». Особенно теперь, когда Россия, возможно, начинает новый этап своей «большой игры» на Балканах. Во всяком случае, месяц с небольшим назад, 28 июня 2018 года, интернет-издание EADaily, весьма близкое к Кремлю, опубликовало воззвание косовских сербов с просьбой использовать все дипломатические средства для того, чтобы остановить «легализацию албанского сепаратизма». В Брюсселе накануне стартовал новый раунд переговоров между сербскими властями и косовскими албанцами, единственным приемлемым итогом которых Приштина заранее объявила признание независимости со стороны Белграда, в то время как сербская сторона настаивает на некоем «компромиссе». И теперь лидеры косовских сербов ябедничают Путину… на официальный Белград: «В истории русско-сербских отношений были случаи, когда сербы жаловались русским правителям на своих многочисленных врагов. На венецианцев, турок, немцев и др. Но первый раз в своей истории сербы страдают от излишней сговорчивости собственных властей. По распоряжению президента Республики Сербии закрыты органы государственной власти в Косово и Метохии. Сепаратистам отданы система правосудия, полиция, защита гражданского населения. Белград одобрил собственный телефонный код Приштины и её вступление в Международный олимпийский комитет. Сербские судьи дают клятву президенту самопровозглашенной республики Косово Хашиму Тачи, — возмущаются авторы письма. — Граница между Косово и Метохией и остальной частью Сербии, установленная с согласия Белграда, охраняется надежней, чем граница между Россией и Украиной. Сейчас президент Республики Сербия готовится подписать всеобъемлющий мирный договор с сепаратистами из Приштины, и это де-факто и де-юре означает отделение Косова и Метохии от Сербии. Уже упомянутый нами Хашим Тачи, не скрывая, заявляет, что после заключения этого договора самопровозглашенная республика Косово станет членом НАТО. Он говорит, что Запад обещал ему это. Причина такой излишней сговорчивости президента Сербии заключается в том, что он дал соответствующее обещание Западу, когда приходил к власти». И вот на фоне этой «мышиной возни» вокруг косовских сербов, при помощи которых пытаются подорвать власть «слишком прозападного» Вучича, ереванских сюрпризов и «армянского следа» в поставках российского оружия на Балканы очень трудно считать единственной версией убийства бывшего адвоката Милошевича местные криминальные разборки вокруг «крестного отца» наркотрафика.

Нурани, политический обозреватель