30 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тоиво Клааром.

В ходе встречи на которой обсуждалась текущая обстановка на линии фронта, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в урегулировании конфликта. Об этом сообщает МО АР.

Т.Клаар, в свою очередь, отметил важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в Южно-Кавказском регионе. Гость выразил надежду, что политика, проводимая в настоящее время новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, направлена на мирное урегулирование конфликта. Дипломат также подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении.

Министр обороны довел до внимания гостей, что выступления нового руководства Армении, содержащие военную риторику, направленную против Азербайджана, в особенности отправление премьер-министром и министром обороны своих сыновей на прохождение военную службу на оккупированных территориях Азербайджана являются доказательством того, что и эта власть не заинтересована в мирном урегулировании конфликта. Генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул, что для скорейшего решения конфликта Армения, соблюдая нормы и принципы международного права, должна незамедлительно и безоговорочно вывести подразделения своей оккупационной армии из наших земель.

Minval.az