«Теракт в начале июля этого года, направленный против главы ИВ города Гянджи, и вызвавший широкий общественный резонанс, а также в продолжение этих событий умышленное убийство двух сотрудников полиции — заместителя начальника Главного управления полиции города Гянджа Ильгара Балакишиева и заместителя начальника Управления полиции Низаминского района Самеда Аббасова, в результате массовых беспорядков, учиненных преступными элементами, работающими под прикрытием религии, и большая часть которых была судима ранее, в подобных условиях стала неизбежной защита правоохранительными органами сформировавшейся в стране устойчивой общественно-политической стабильности и защита государственных интересов».

Как сообщает Minval.az, об этом заявил генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов во время доклада на расширенном оперативном совещании.

По его словам, запланированный теракт против представителя власти со стороны придерживающегося радикального религиозного течения, обучавшегося в зарубежной стране и участвовавшего в составе незаконного вооруженного формирования в Сирии Юниса Сафарова, также подготовка заранее призыва, направленного на создание хаоса и беспорядков в стране, а также имевшие место через несколько дней беспорядки показали, что эти события были запланированы несколько месяцев назад и тесно связано с религиозно-экстремистскими организациями.

В результате высокопрофессионально проведенных следственно-оперативной группой из сотрудников Генпокуратуры, МВД и Службы госбезопасности неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий до сих пор в качестве обвиняемых был привлечен 61 человек, в отношении которых избрана мера пресечения – арест, 4 оказавших вооруженное сопротивление лиц были ликвидированы спецслужбами, в отношении 13 человек объявлены в розыск для ареста.

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